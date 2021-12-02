Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал корреспондент "Эхо Москвы" в Украине Сакен Аймурзаев. По его словам, последствия вероятных переговоров президентов России и Украины стали очевидны еще после нормандского формата.

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Путин будет чувствовать себя довольным, – Аймурзаев

"Я видел их общение, когда они разговаривали в нормандском формате. Было видно, как эти люди смотрят друг на друга. Президент Зеленский держался достойно", – сказал журналист.

Аймурзаев подчеркнул, что нет никаких оснований полагать, что Владимир Зеленский не удержит позицию Украины при встрече с Путиным.

Поменяет ли (встреча – 24 канал) Путина – нет, никак. Он будет чувствовать себя, вероятно, довольным, равно как после встречи с Байденом. Сакен Аймурзаев Корреспондент "Эхо Москвы" в Украине

Вероятная встреча Путина и Зеленского: коротко