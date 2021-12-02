Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал корреспондент "Эхо Москвы" в Украине Сакен Аймурзаев. По его словам, последствия вероятных переговоров президентов России и Украины стали очевидны еще после нормандского формата.
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Путин будет чувствовать себя довольным, – Аймурзаев
"Я видел их общение, когда они разговаривали в нормандском формате. Было видно, как эти люди смотрят друг на друга. Президент Зеленский держался достойно", – сказал журналист.
Аймурзаев подчеркнул, что нет никаких оснований полагать, что Владимир Зеленский не удержит позицию Украины при встрече с Путиным.
Поменяет ли (встреча – 24 канал) Путина – нет, никак. Он будет чувствовать себя, вероятно, довольным, равно как после встречи с Байденом.
Вероятная встреча Путина и Зеленского: коротко
- Первым провести встречу президентов Украины и России предложил Владимир Зеленский еще в апреле 2021 года. Он предлагал сделать это в любой точке Донбасса.
- Однако Владимир Путин ответил, что готов принять украинского лидера в Москве. Однако отмечал, что об оккупированных территориях и войне говорить не хочет.
- Впоследствии Зеленский поручил руководителю Офиса Президента заняться вопросом организации встречи.
- Уже в сентябре Кремль начал постепенно открещиваться от встречи. В Москве в очередной раз подчеркнули, что встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина не готовят.