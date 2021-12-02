Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів кореспондент "Эхо Москвы" в Україні Сакен Аймурзаєв. За його словами, наслідки ймовірних переговорів президентів Росії та України стали зрозумілими ще після нормандського формату.

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Путін почуватиме себе задоволеним, – Аймурзаєв

"Я бачив їхнє спілкування, коли вони розмовляли у нормандському форматі. Було видно, як ці люди один на одного дивляться. Президент Зеленський тримався гідно", – сказав журналіст.

Аймурзаєв наголосив, що нема жодних підстав вважати, що Володимир Зеленський не утримає позиції України при зустрічі з Путіним.

Чи змінить (зустріч – 24 канал) Путіна – ні, ніяк. Він буде почувати себе, ймовірно, задоволеним, так само як після зустрічі з Байденом. Сакен Аймурзаєв Кореспондент "Эхо Москвы" в Україні

Ймовірна зустріч Путіна та Зеленського: коротко