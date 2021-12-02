Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів кореспондент "Эхо Москвы" в Україні Сакен Аймурзаєв. За його словами, наслідки ймовірних переговорів президентів Росії та України стали зрозумілими ще після нормандського формату.
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Путін почуватиме себе задоволеним, – Аймурзаєв
"Я бачив їхнє спілкування, коли вони розмовляли у нормандському форматі. Було видно, як ці люди один на одного дивляться. Президент Зеленський тримався гідно", – сказав журналіст.
Аймурзаєв наголосив, що нема жодних підстав вважати, що Володимир Зеленський не утримає позиції України при зустрічі з Путіним.
Чи змінить (зустріч – 24 канал) Путіна – ні, ніяк. Він буде почувати себе, ймовірно, задоволеним, так само як після зустрічі з Байденом.
Ймовірна зустріч Путіна та Зеленського: коротко
- Першим провести зустріч президентів України та Росії запропонував Володимир Зеленський ще у квітні 2021 року. Він пропонував зробити це у будь-якій точці Донбасу.
- Однак Володимир Путін відповів, що готовий прийняти українського лідера у Москві. Однак зазначав, що про окуповані території і війну говорити не хоче.
- Згодом Зеленський доручив керівнику Офісу Президента зайнятись питанням організації зустрічі.
- Вже у вересні Кремль почав поступово відхрещуватись від зустрічі. У Москві вкотре наголосили, що зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського й Володимира Путіна не готують.