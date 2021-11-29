Наразі підготовка до зустрічі не ведеться. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він повторив нібито Україна не виконує зобов'язання щодо мінських домовленостей.

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Що відомо про зустріч Зеленського й Путіна

Розмови про зустріч Зеленського та Путіна лунають тривалий час. Першим зустрітись запропонував український президент ще у квітні. Він казав зробити це у будь-якій точці Донбасу.

Однак глава Кремля відповів, що готовий прийняти українського лідера у Москві. Щоправда, Путін зазначав – про окуповані території і війну говорити не хоче.

Згодом Володимир Зеленський доручив керівнику ОП Андрію Єрмаку зайнятись питанням організації зустрічі.

Вже у вересні Москва стала поступово відхрещуватись від зустрічі. "Наріжним каменем" називали позицію Києва щодо мінських угод. Пєсков запевняв, нібито Путін був готовий до зустрічі, але ситуація з мінськими домовленостями спричинила "глухий кут".

Пєсков заявив, що Зеленський "нагнітає істерику"

Речник Путіна також запевнив, буцімто Росія не має наміру наступати на Україну. Заяви західних ЗМІ та президента Володимира Зеленського Пєсков назвав "істерією". У Москві навіть цинічно заявили, мовляв, це Україна намагається приховати наміри "власного силового вирішення питання на Донбасі".