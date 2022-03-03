Путина может остановить НАТО, – российский правозащитник

Россия продолжает гатить по украинским городам и его мирным жителям. Российский правозащитник Александр Подрабинек уверен, что остановить Владимира Путина может НАТО.

Такое мнение он озвучил в эфире 24 канала. Он считает, что ожидать серьезных результатов между переговорами России с Украиной не стоит.

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"Гуманитарной помощи возможно удастся достичь, но чего большего – вряд ли. В первую очередь представители России на этих переговорах – это как шутка. Мединский (помощник Путина – 24 канал) – это не тот человек, который может вести серьезные переговоры. По моему мнению, это больше похоже на издевку над переговорами вообще", – сказал правозащитник.

На вопрос, кто может остановить действия Владимира Путина, Подрабинек ответил: "НАТО".

Александр Подрабинек в эфире 24 канала: смотрите видео

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