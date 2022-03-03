Таку думку він озвучив в ефірі 24 каналу. Він вважає, що очікувати серйозних результатів між перемовинами Росії з Україною не варто.

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"Гуманітарної допомоги можливо вдасться досягнути, але чого більшого – навряд. Насамперед представники Росії на цих переговорах – це як якийсь жарт. Мединський (помічник Путіна – 24 канал) – це не та людина, яка може вести серйозні перемовини. На мою думку, це більше схоже на глузування над перемовинами взагалі", – сказав правозахисник.

На запитання, хто ж може зупинити дії Володимира Путін, Подрабінек відповів: "НАТО".

Олександр Подрабінек в ефірі 24 каналу: дивіться відео

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