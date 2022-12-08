Агрессора попустили: Politico назвало Путина "неудачником"

Владимир Путин окончательно лишился репутации мощного лидера страны. После неудачной операции "Киев за 3 дня" главу Кремля в мире считают "неудачником".

Путин – мечтатель-неудачник

Журналисты американского издания Politico создали "выпуск 2023", который они делают каждый год. В нем медийщики предоставили известным политикам и деятелям определенные категории.

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На первой странице "выпуска" – Президент Украины Владимир Зеленский. Его признали самым влиятельным человеком в Европе.

В то же время агрессор Путин попал в категорию "Мечтатели". Он оказался далеко позади с подписью "неудачник". Издание отметило, что мечта агрессора о великой России вряд ли сбудется. Его полномасштабное наступление на Украину развалилось почти так же быстро, как и началось. Сейчас его войска едва удерживаются на востоке Украины.

Путин давно стремится вернуть России статус великой державы, который она имела в советский период. Его вторжение отвергло страну в третьесортный статус, неспособный преодолеть противника, которого она недооценивала и презирала.

– заявило Politico.



Путин в "выпуске" Politico / Скриншот

Журналисты предполагают, что упрямство Путина означает, что война, по всей вероятности, затянется.

Лавров со своей пропагандой попал к "нарушителям"

Кстати, Путин не единственный россиянин в "выпуске" издания. Компанию ему составил министр иностранных дел Сергей Лавров. Правда, он попал в другую категорию – "нарушители". Его назвали "темным дипломатом".

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Лаврову удалось убедить весь мир в зависимости от России и в том, что санкции против государства-агрессора ударят именно по Европе. Для этого Лавров пользовался русской пропагандой. Так что у него хоть какие-то достижения, в отличие от Путина.



Лавров – "темный дипломат" / Скриншот