Путина от вторжения в Украину сдержат только "невиданные санкции", – глава комитета разведки США

Американский политик Адам Шифф заявил, что Россию от вторжения в Украину могут сдержать только "невиданные до сих пор санкции". По его словам, в этом вопросе Запад должен быть единым.

Об этом глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса сообщил 2 января в эфире телеканала CBS Face the Nation. Он размышлял о том, что помешает Путину отдать приказ о нападении российских войск, которые собрались возле украинской границы.

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Я думаю, что для того, чтобы сдержать то, что кажется очень вероятным российским вторжением в Украину, снова понадобятся огромные санкции против России. И я считаю, что наши союзники должны быть убеждены в этом. Россия должна понять, что мы в этом едины,

– сказал Адам Шифф.

В то же время он отметил, что до сих пор не понимает полной мотивации президента страны-агрессора. Однако американский политик подчеркнул, что "ничто иное, чем уровень санкций, которого Россия никогда не видела, не удержит Путина, и это именно то, что США нужно сделать вместе с союзниками".

Угроза вторжения России: что известно

Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердили в ГУР.

Там отметили, Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возле наших границ дислоцируются свыше 94 тысяч российских военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.

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