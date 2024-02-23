Чем старше кремлевский глава, тем больше будут показывать подобных роликов. А с какой целью – объяснил 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Зачем Путина посадили за руль КамАЗа

Политтехнолог рассказал, что в Кремле пытаются показать дееспособность Владимира Путина. Чем слабее диктатор, тем больше слухов распространяется о его старости и болезни – это "подтачивает" режим. Чтобы их опровергнуть, российского президента таскают по всяким самолетам и грузовикам, пытаясь продемонстрировать мощь и силу народа России.

Хорошо, что Дмитрия Медведева не было – пришлось бы детское кресло крепить. То, что Путин умеет управлять большим автомобилем и где-то летает – это означает, что чем старше диктатор, тем больше подобных сюжетов нужно показывать,

– сказал политтехнолог.

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К похожим действиям прибегали и в Беларуси, когда распространялись слухи о болезни Александра Лукашенко. Тогда белорусский глава покатал на льду раненого боевика "ДНР". А в январе 2024 года заявил о несчастном случае, что ему якобы на ногу упало бревно весом 80 килограммов, когда он рубил дрова.

У Путина милитарно-агрессивная риторика. Ему нужно летать на самолете, сидеть в танке, управлять КамАЗом. Раньше он много чего похожего делал, а сейчас за редким исключением. Ему меняют образ "мачо, дзюдоиста, борца" на "доброго". Как раньше было "Ленин и дети", "Ленин и печник",

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

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