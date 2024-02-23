Чем старше кремлевский глава, тем больше будут показывать подобных роликов. А с какой целью – объяснил 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Зачем Путина посадили за руль КамАЗа
Политтехнолог рассказал, что в Кремле пытаются показать дееспособность Владимира Путина. Чем слабее диктатор, тем больше слухов распространяется о его старости и болезни – это "подтачивает" режим. Чтобы их опровергнуть, российского президента таскают по всяким самолетам и грузовикам, пытаясь продемонстрировать мощь и силу народа России.
Хорошо, что Дмитрия Медведева не было – пришлось бы детское кресло крепить. То, что Путин умеет управлять большим автомобилем и где-то летает – это означает, что чем старше диктатор, тем больше подобных сюжетов нужно показывать,
– сказал политтехнолог.
Как Путин катался на КамАЗе: смотреть видео
К похожим действиям прибегали и в Беларуси, когда распространялись слухи о болезни Александра Лукашенко. Тогда белорусский глава покатал на льду раненого боевика "ДНР". А в январе 2024 года заявил о несчастном случае, что ему якобы на ногу упало бревно весом 80 килограммов, когда он рубил дрова.
У Путина милитарно-агрессивная риторика. Ему нужно летать на самолете, сидеть в танке, управлять КамАЗом. Раньше он много чего похожего делал, а сейчас за редким исключением. Ему меняют образ "мачо, дзюдоиста, борца" на "доброго". Как раньше было "Ленин и дети", "Ленин и печник",
– подчеркнул Борис Тизенгаузен.
Кого ненавидит и любит Путин
- У Путина началась паранойя, когда его обманули экс-руководитель российской ФСБ Сергей Беседа, бывший помощник диктатора Владислав Сурков и предатель Виктор Медведчук, которые не подготовили "триумфальное мероприятие в Украину и парад на Крещатике". Учитывая последние события становится понятно, что Путин гораздо резче реагирует на многие вещи.
- Некоторых врагов Путин пытается уничтожить собственноручно, а некоторых других – руками своих приспешников. Кроме Алексея Навального, российский диктатор ненавидит Владимира Кара-Мурзу-младшего, Михеила Саакашвили и в меньшей степени Илью Яшина и Алексея Горинова.
- В то же время Путин нашел новую фаворитку, с которой сблизился последнее время – 39-летнюю Екатерину Мизулину, которая похожа на еще одну любовницу диктатора – Светлану Кривоногих, которая вероятно является матерью его дочери.