Оппозиционный российский журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что некоторых Путин пытается уничтожить собственноручно, а других других – руками своих приспешников.

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Кого Путин считает врагами

Российский оппозиционный журналист отметил, что после смерти Навального серьезная угроза нависла над людьми, которых Путин считает своими врагами.

Кроме Навального, которого Путин считает личным своим врагом, безусловно, таким является Владимир Кара-Мурза,

– сказал Яковенко.

По его словам, российский диктатор лично ненавидит Владимира Кара-Мурзу-младшего. Также в списке врагов Путина, конечно же, Михеил Саакашвили и в меньшей степени Илья Яшин и Алексей Горинов.

Яковенко отметил, что этих людей Путин пытается уничтожить либо собственными руками, как в случае с Кара-Мурзой, либо руками своих прислужников, которые сейчас руководят в Грузии, – речь идет о Саакашвили.

Обратите внимание! Алексей Навальный оскандалился своими заявлениями об Украине. В частности, он неоднозначно говорил об украинском Крыме. После оккупации Россией полуострова "оппозиционер" заявил, что если бы стал президентом России, то не возвращал бы Украине контроль над Крымом. Высказался он также и о создании независимой Православной церкви Украины в декабре 2018 года. Политик не признал право нашего государства на церковную независимость. Всю ответственность за это он возложил на российского президента Владимира Путина.

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