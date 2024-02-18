Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко зауважив 24 Каналу, що декого Путін намагається знищити власноруч, а деяких інших – руками своїх посіпак.

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Кого Путін вважає ворогами

Російський опозиційний журналіст зазначив, що після смерті Навального серйозна загроза нависла над людьми, яких Путін вважає своїми ворогами.

Крім Навального, якого Путін вважає особистим своїм ворогом, безумовно, таким є Володимир Кара-Мурза,

– сказав Яковенко.

За його словами, російський диктатор особисто ненавидить Володимира Кара-Мурзу-молодшого. Також у списку ворогів Путіна, звісно ж, Міхеіл Саакашвілі та меншою мірою Ілля Яшин й Олексій Горінов.

Яковенко зауважив, що цих людей Путін намагається знищити або власними руками, як у випадку із Кара-Мурзою, або руками своїх прислужників, які нині керують у Грузії, – йдеться про Саакашвілі.

Зверніть увагу! Олексій Навальний оскандалився своїми заявами про Україну. Зокрема, він неоднозначно говорив про український Крим. Після окупації Росією півострова "опозиціонер" заявив, що якби став президентом Росії, то не повертав би Україні контроль над Кримом. Висловився він також і щодо створення незалежної Православної церкви України у грудні 2018 року. Політик не визнав право нашої держави на церковну незалежність. Натомість усю відповідальність за це він поклав на російського президента Володимира Путіна.

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