Чим старший кремлівський очільник, тим більше показуватимуть подібних роликів. А з якою метою – пояснив 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Політтехнолог розповів, що у Кремлі намагаються показати дієздатність Владіміра Путіна. Чим слабкіший диктатор, тим більше чуток розповсюджується про його старість та хвороби – це "підточує" режим. Щоб їх спростувати, російського президента тягають по всяких літаках та вантажівках, намагаючись продемонструвати міць та силу народу Росії.

Добре, що Дмітрія Мєдвєдєва не було – прийшлося б дитяче крісло кріпити. Те, що Путін вміє керувати великим автомобілем та десь літає – це означає, що чим старший диктатор, тим більше подібних сюжетів потрібно показувати,

– сказав політтехнолог.

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До схожих дій вдавалися і в Білорусі, коли ширилися чутки про недугу Алєксандра Лукашенка. Тоді білоруський очільник покатав на льоду пораненого бойовика "ДНР". А в січні 2024 року заявив про нещасний випадок, що йому буцімто на ногу впала колода вагою 80 кілограмів, коли він рубав дрова.

У Путіна мілітарно-агресивна риторика. Йому потрібно літати на літаку, сидіти в танку, керувати КамАЗом. Раніше він багато чого схожого робив, а зараз за рідкісним винятком. Йому змінюють образ "мачо, дзюдоїста, борця" на "доброго". Як раніше було "Лєнін і діти", "Лєнін і пічник",

– підкреслив Борис Тизенгаузен.

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