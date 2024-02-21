А саме Сєргєй Беседа, Владіслав Сурков і Віктор Медведчук. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що заколот Євгєнія Пригожина також посприяв цьому.

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Путіна страшно параноїть

Так, екскерівник російської ФСБ Беседа, колишній помічник диктатора Сурков і зрадник Медведчук мали підготувати Путіну "тріумфальний захід в Україну і парад на Хрещатику". Однак цьому не судилося статися й Путін зрозумів, що його обманули або щонайменше дали не ту інформацію.

Тоді він зрозумів, що щось йде не так або інформація, яку йому надають – помилкова. А її він брав з трьох різних джерел – значить вони зговорилися. Тривожний дзвіночок,

– зауважив політтехнолог.

З огляду на останні події стає зрозуміло, що Путін набагато різкіше реагує на багато речей. Наприклад, знищення Пригожина, смерть Олексія Навального, арешт Сєргєя Суровікіна, Беседи та відсторонення Суркова. Це говорить про те, що він боїться та нікому не довіряє.

"Процеси запустила війна, й вони лише прогресуватимуть. Путін не молодіє, нерви здають, санкції стискають з різних боків, НАТО оточує тощо", – підкреслив Тизенгаузен.

До речі, про розвиток вербальної хвороби Путіна свідчить і його інтерв'ю Такеру Карлсону. Детальний розбір маячні, яку наговорив диктатор – читайте за посиланням.

Крім того, ще й друзі періодично встромляють ножа в спину. Як-от турецькі та китайські банки, що відмовилися співпрацювати з російськими.

Хто ще спілкується з Путіним і кого він ненавидить