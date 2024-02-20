Путін припідніс лідеру КНДР цей "щедрий подарунок", при цьому порушив санкції ООН проти Пхеньяну. Оскільки вони, зокрема, забороняють ввозити до Північної Кореї предмети розкоші, включно з автомобілями класу люкс.
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Подарунок від Путіна
Про те, що очільник Кремля подарував Кіму автомобіль російського виробництва для особистого користування повідомило офіційне Центральне телеграфне агентство Північної Кореї.
Речник Кремля Дмітрій Пєсков повідомив російським медіа, що Кім Чен Ин отримав новий Aurus.
Автомобіль передали групі, до якої входила сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон. Вона подякувала і сказала, що "подарунок служить чіткою демонстрацією особливих особистих відносин між вищими лідерами двох країн. Однак інші подробиці про те, як відбулася передача автомобіля, невідомі.
У виданні CNN зазначили, що подарунок Путіна потенційно порушує санкції Організації Об'єднаних Націй, накладені на Північну Корею через її програму ядерної зброї.
Росія била по Україні ракетами від КНДР із деталями з США та Європи всередині: що про це відомо
- Росія вже кілька разів атакувала Україну північнокорейськими балістичними ракетами, в яких знайшли сотні компонентів, що належать американським та європейським компаніям. Про це мовиться у звіті британської організації Conflict Armament Research (CAR).
- Представники CAR вивчили 290 уламків ракети з КНДР після того, як Росія обстріляла Харків у січні. Як з'ясувалося, 75% цих компонентів розробили та продали компанії, які зареєстровані у США. Ще 16% знайдених компонентів пов'язані з компаніями, які зареєстровані в Європі. Решта деталей, а саме 9%, пов'язана з компаніями, що мають реєстрацію в Азії.
- Крім цього у звіті сказано, що Північна Корея змогла створити балістичну ракету та швидко доставити її до Росії. Виявлені деталі були виготовлені у період з 2021 по 2023 роки. У CAR стверджують, що ракета, якою Росія атакувала Харків у січні 2024 року, не могла бути зібрана раніше березня 2023 року.
- Варто наголосити, що у звіті не вказано жодних назв конкретних фірм. Причина полягає у відсутності доказів того, що ці компанії навмисно відправляли деталі до Північної Кореї.