Путин преподнес лидеру КНДР этот "щедрый подарок", при этом нарушил санкции ООН против Пхеньяна. Поскольку они, в частности, запрещают ввозить в Северную Корею предметы роскоши, включая автомобили класса люкс.
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Подарок от Путина
О том, что глава Кремля подарил Киму автомобиль российского производства для личного пользования сообщило официальное Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил российским медиа, что Ким Чен Ын получил новый Aurus.
Автомобиль передали группе, в которую входила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон. Она поблагодарила и сказала, что "подарок служит четкой демонстрацией особых личных отношений между высшими лидерами двух стран. Однако другие подробности о том, как состоялась передача автомобиля, неизвестны.
В издании CNN отметили, что подарок Путина потенциально нарушает санкции Организации Объединенных Наций, наложенные на Северную Корею из-за ее программы ядерного оружия.
Россия била по Украине ракетами от КНДР с деталями из США и Европы внутри: что об этом известно
- Россия уже несколько раз атаковала Украину северокорейскими баллистическими ракетами, в которых нашли сотни компонентов, принадлежащих американским и европейским компаниям. Об этом говорится в отчете британской организации Conflict Armament Research (CAR).
- Представители CAR изучили 290 обломков ракеты из КНДР после того, как Россия обстреляла Харьков в январе. Как выяснилось, 75% этих компонентов разработали и продали компании, которые зарегистрированы в США. Еще 16% найденных компонентов связаны с компаниями, которые зарегистрированы в Европе. Остальные детали, а именно 9%, связана с компаниями, имеющих регистрацию в Азии.
- Кроме этого в отчете сказано, что Северная Корея смогла создать баллистическую ракету и быстро доставить ее в Россию. Обнаруженные детали были изготовлены в период с 2021 по 2023 годы. В CAR утверждают, что ракета, которой Россия атаковала Харьков в январе 2024 года, не могла быть собрана раньше марта 2023 года.
- Стоит отметить, что в отчете не указано никаких названий конкретных фирм. Причина заключается в отсутствии доказательств того, что эти компании намеренно отправляли детали в Северную Корею.