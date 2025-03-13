Про це в етері 24 Каналу зазначив колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, звернувши увагу на те, що Путін, кажучи, що Росія начебто принципово хоче миру, озвучив найважливіше, про що раніше вже говорив – що саме по собі припинення вогню не несе сенсу для Росії, тобто їй потрібне або все, або нічого.

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Путін погодився на перемир'я, аби не образити Трампа

Російський диктатор озвучив, що на пропозицію США припинити бойові дії на місяць погоджується, але вважає, що пауза має бути такою, яка "призвела б до довгострокового миру й усунула б початкові причини цієї кризи".

Буде пауза на 30 днів. Він запитав, що буде далі. Насправді він ставить логічні запитання, про які Трамп не думає, його це все не цікавить, він людина не конкретна, а медійна, тому йому головне зробити гарну заяву, не думаючи як практично це втілити,

– озвучити Жирнов.

Очільник Кремля, як зазначив колишній співробітник КДБ, не міг не погодитися на пропозицію США зробити паузу в бойових діях, бо тоді б Трамп на нього образився і сказав би, що той не хоче миру.

"Але він клеїть дурня і буде казати, що взагалі-то Росія згодна, але все не так, як може здаватися. Путін повторив, що ніякого сенсу для Росії в припиненні вогню немає. В цьому він увійшов у клінч з Трампом, бо в того підхід до цього питання полягає в якнайшвидшому завершенні бойових дій", – озвучив Жирнов.

Путін під час пресконференції з Лукашенком також сказав, що протяжність фронту складає 2000 кілометрів і поставився запитанням, як американська сторона вбачає для себе припинення вогню і дотримання цього на такій великій території. Він, як зазначив Жирнов, повторив тезу президента Франції Макрона, який казав, що зробити паузу в повітрі та на морі можна, а на землі дуже складно, адже треба передбачити контроль над цим.

"Путін почав казати, що для Росії це все добре, бо вона на своїй території, військові заводи будуть продовжувати виготовляти продукцію. А от якщо Україна думає, що західні країни за цей період їй будуть доставляти зброю та накопичувати її, щоб можливо потім використати, то Путін одразу сказав, що його це не влаштовує", – озвучив Жирнов.

Заява Лукашенка про "трубу"

Під час зустрічі Путіна і Лукашенка білоруський диктатор приголомшив очільника Кремля і журналістів, коли сказав, що якщо Росія та США домовляться, то Україні та Європі "труба".

Не знаю, чи це було заготовлено і чи спеціально вони створили таку ситуацію, тому що Путін показав у відповідь на це який він кмітливий, пояснивши, що малося на увазі, що якщо вдасться домовитись в галузі енергетики, то газова труба для Європи може бути забезпечена і вона отримуватиме дешевий російський газ,

– розповів Жирнову.

Хоча насправді це суперечить інтересам США, бо коли російський газ припинили доставляти в Європу, його першочергово замінили американським.

Нагадаємо, 13 березня відбулась спільна пресконференція двох диктаторів: російського та білоруського. Однією з обговорюваних тем стала пропозиція США встановити 30-денне перемир'я. Україна раніше вже погодилась на це. Сьогодні начебто згодою відповів і Путін, він зробив низку заяв. Зокрема сказав, що є багато нюансів, які треба обговорити, тим самим він намагається затягувати перемовини про припинення бойових дій.