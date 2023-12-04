Путина пригласят на G20, но ему придется столкнуться с ордером МУС, – президент Бразилии

В понедельник 4 декабря президент Бразилии Лула да Силва сделал очередное заявление. Он отметил, что Владимира Путина пригласят на саммит G20.

Он намечен на 2024 год, а проведут его в Бразилии. В то же время, подчеркнул Лула да Силва, президент России будет сам решать: ехать или не ехать.

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Путин должен быть готов к последствиям

Путина пригласят. Поедет он или нет, у него есть процесс, он должен иметь дело с последствиями (ордера МУС – 24 Канал). Не могу сказать, что это решение суда, а президент республики не судит о решении суда, он их выполняет или не выполняет. Итак, Путина приглашают в Бразилию. Если он приедет, он знает, что произойдет,

– добавил Силву.

Президент добавил, что Бразилия подписала Римский устав. Следовательно, она будет отвечать, если Владимир Путин прибудет в страну на саммит G20. Примечательно, что еще в сентябре Лула да Силва уверял, что Путина не арестуют. Но через несколько месяцев он изменил свое мнение.

Напомним, что Международный уголовный суд 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Владимира Путина. Он обвиняется в принудительной депортации украинских детей. Отметим, что из-за этого ордера президент России не поехал на встречу БРИКС в Южной Африке в августе.

Между тем, издание TIME продолжает зашквариваться. В нем рассказали, кто попал в финал рейтинга "Человек года". И среди финалистов – Владимир Путин.

Почему Путин может стать "Человеком года"

Начали в издании с того, что с 1999 года Владимир Путин держит в собственных руках власть в России. То он президент, то он премьер, то снова президент. Мы же добавим, что в 2024 году он будет бороться за избрание на следующий срок.

Журналисты добавили, что Путин уже второй год ведет полномасштабное вторжение. Но это не причина. Максимум внимания уделили тому, что президент России якобы "столкнулся с короткой угрозой своей власти" в 2023 году. И что произошло это после так называемого восстания ЧВК "Вагнера".

В TIME пишут, что после этого влияние Путина только возросло. Что группа наемников "Вагнера" отступила после якобы соглашения, заключенного между Евгением Пригожиным и Александром Лукашенко.

Восхваление Путина не закончилось. Говорят, что в 2007 году он был "Человеком года". А еще он неоднократно попадал в TIME100, в частности, в 2022 году, когда совершил полномасштабное вторжение.