Очень серьезный репутационный удар: чем обидели путина на саммите ШОС

Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он получил унижение Китая и Турции.

Никто не обижал руководителя кремля напрямую. Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

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"После саммита ШОС стало понятно, что путина перестали бояться. Китай, Турция и другие страны демонстративно себя вели по отношению к нему", – отметил эксперт.

Авторитет путина пошатнулся

По словам Клочка, весомо даже опоздание руководителя Кыргызстана. Это, конечно, технический момент, но сам факт того, что путин ждал, означает, что позиции кремля пошатнулись. Особенно это ощутимо в странах Центральной и Восточной Азии, на которые путин очень серьезно рассчитывал.

Это Пакистан, Индия, Китай. Авторитет диктатора существенно пошатнулся. Воздействие на Казахстан очень слабое. Это серьезный репутационный удар. Не видели ли это его приспешники? Да 100% видели. Они также переживают и в определенной панике,

– отметил эксперт.

Кремль будет запугивать силой

Клочок считает, что отрицательные процессы относительно путина уже есть среди кремлевской элиты и они понимают необратимость того, что режим рухнет. Путин это также понимает и принимает меры. Его действия отражаются в Украине.

"К сожалению, обстрелы, которые есть – это прямое доказательство того, что он будет пытаться традиционным для себя способом запугивания и уничтожения гражданского населения показывать, какой он могущественный. До этого момента ему удавалось это делать. Он имел соответствующие военные мощи", – сказал Клочок.

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Путин просил у всех помощи

Политический эксперт отметил, что, видимо, сложно найти страну из перечисленных на саммите, к которым бы путин не обращался за помощью. Например, хорошо известно, что просил у стран Центральной Азии передать снаряды и двигатели. Кроме этого, глава кремля неоднократно обращался в Китай за помощью.

"А почему если россия так мощна, она просит помощи? Для любого руководителя страны это сигнал. Путин прекрасно понимает, что Китай занял нейтральную позицию, но выкачивает из россии все энергетические ресурсы. Так же Эрдоган насилует путина и всю россию, используя для собственного обогащения", – рассказал Клочок.

Кстати Об этом мало кто говорил, – эксперт акцентировал на важной детали из выступления путина во время ШОС

Дипломатические мелочи, которые достойны внимания

Эксперт подчеркнул – самое главное, что путин сегодня потерял лицо лидера саммита, который был основан почти 15 лет назад. Это довольно важный институт. Российский президент уже вдали от позиций лидера в этой когорте.

Есть множество дипломатических вещей, которые это доказывают:

Перед началом саммита китайский лидер заявил, что теперь гарантирует суверенитет и территориальную целостность Казахстана. Ранее были опасения, что путин попытается устроить "казахскую народную республику";

вторая пощечина – это когда путина с самолета встретил премьер-министр страны. В то время как президент встречал китайского лидера;

также важно то, как посадили участников саммита. Путин был рядом с лукашенко на неприметном месте, тогда как Эрдоган сидел как на троне. Четко на фотографиях было видно, кто главный;

Эрдоган получил от путина 25% скидки на газ.

"Это мелочи, на которые следует обращать внимание. Однако на самом деле это очень мощные сигналы, указывающие на то, что к россии не будут относиться как раньше", – добавил Клочок.

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