Российский политтехнолог Аббас Галлямов высказал мнение 24 Каналу, что в случае, если такая тенденция будет распространяться и станет трендом, то будет способствовать ослаблению позиции Путина в международном сообществе. Также это повлияет на отношение к нему россиян.

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Ситуация может измениться

С начала полномасштабного вторжения в Украину путинскую агрессию осудило большое количество стран. Однако поскольку война затягивается, она требует больше ресурсов, которыми жертвуют страны мира для того, чтобы остановить Россию, и люди в этих странах начинают задумываться о других вариантах решения войны.

Появляются политики, которые поддерживают Путина – Дональд Трамп или Виктор Орбан. Они открыто говорят, что нужно с Россией договариваться,

– подчеркнул он.

Поскольку люди в целом противники сложных проектов и ищут легкие пути, то международное сообщество начинает прислушиваться к Трампу и Орбану. Поэтому решимость противостоять Путину до конца начинает ослабевать.

Сейчас формируется ядро мировой оппозиции к мейнстриму, который выступает за поддержку Украины. Если вся мировая пресса встанет на эту позицию и перестанет называть Путина "президентом", а только "диктатором", то со временем ситуация может измениться.

"Если люди в течение длительного времени будут это слышать, то привыкнут к этому мнению. Это приведет к тому, что поддержка Путина будет ослабляться. Если это станет постоянной практикой, то это начнет работать против него", – заметил Галлямов.

Важнейший фактор

Россия так устроена, по его словам, что ее гражданам очень важно знать, что западное сообщество их не игнорирует, ценит, уважает. Истеричность России по большей части обусловлена тем, что Запад не ставит россиян в "центр вселенной", не восхищается "безграничной силой русской души". У них по этому поводу комплекс.

Если они будут видеть, как мир относится к Путину, то это будет его маргинализировать в их глазах,

– подчеркнул политтехнолог.

Это не будет важнейшим фактором, но если он добавится к неудачам на фронте, экономических проблем, репрессий, тогда у россиян возникнет ощущение, что им неудобно за своего руководителя перед миром. Поэтому, по мнению Аббаса Галлямова, маргинализация Путина в мире, будет способствовать его маргинализации в России.

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