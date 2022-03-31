Путина все послали за российским военным кораблем

Сначала Песков заявил, что секретный план перехода в оплате на рубли предполагал, что оплата будет идти не в рублях.

Затем Путин подтвердил, что европейцы будут платить в евро или в долларах. Как, они, собственно, и платили.

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Путина все послали

Вот что происходит, когда тебя консолидировано посылают вслед за русским кораблем. Хотя мы начали надеяться, что Путин все-таки наложит на себя эмбарго. Но оно оказалось больным, но и не таким глупым, как выглядит.

Но главное – не забыть рассказать по российскому телевидению, что Путин всех переиграл и что Банк Ватикана заплатит за Ватикан в рублях. И главное – не объяснять, сколько там Ватикан покупает газа, зачем им вообще тот газ и не им ли они собираются отапливать ад для россиян.

Ах да, еще расчеты с Сирией удалось перевести в рубли. Это стратегический успех и геополитический прорыв. И дипломат от Талибана начал свою работу, подтверждая, что никакой изоляции России от террористического мира нет.

Еще одна идея Путина провалилась / Фото Getty Images

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Все, как в запланированном героическом отступлении от Ирпеня, которое было предусмотрено генеральным гениальным планом путинских генералов, предполагавшим, что они бросят войска, которые им нужны для атаки на Донбасс, под Киев, чтобы отвлечь украинскую армию от прикрытия Донбасса от тех войск, которые под Киевом.

А разговоров то было, а разговоров…

И эти люди рассказывали нам годами, что Украина это фейл-стейт. Но оказалось, что страна фейк – это Россия. А у Украины есть настоящее общество, настоящая армия и настоящая государственность. Но на российском телевидении, конечно, об этом не расскажут.

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