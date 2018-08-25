Путина в обуви на высоких каблуках снова "поймали" на фото

Владимир Путин "засветился" в обуви на высоких каблуках / Фото из соцсетей

Президента России Владимира Путина снова заметили в обуви с нестандартно высокими как для мужской обуви каблуками. Так, лидера Кремля сняли на фото в соответствующей обуви во время встречи с так называемым президентом непризнанной Южной Осетии Анатолием Бибиловым.