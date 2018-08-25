Путина в обуви на высоких каблуках снова "поймали" на фото
Президента России Владимира Путина снова заметили в обуви с нестандартно высокими как для мужской обуви каблуками. Так, лидера Кремля сняли на фото в соответствующей обуви во время встречи с так называемым президентом непризнанной Южной Осетии Анатолием Бибиловым.
Соответствующее фото в своем Telegram-канале опубликовал политолог Алексей Голобуцкий.
"Путин в честь встречи с "президентом Южной Осетии" Бибиловым отказался от классической шпильки и отдал предпочтение туфлям на широких каблуках. Высота каблуков была выбрана явно меньше классических 12 сантиметров. Штаны также удлиненные к асимметричной "гармошке" внизу", – заметил политолог.
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Сообщение Голобуцкого
Путин в обуви на высоких каблуках на встречи с Бибиловым