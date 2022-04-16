"Путинфляция": посол Украины назвал рост цен в Европе платой за свободу
16 апреля 2022 , 10:47Читати новину українською
Источник:Андрей Дещица
Посол Украины в Польше Андрей Дещица объяснил связь между ростом цен и войной, начатой Россией.
По словам Андрея Дещицы, на кануне Пасхи все начали активно говорить о росте цены.
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Все потому, что в 2022 году инфляция привела к подорожанию, как в Польше, так и в Украине.
Но это не обычная инфляция – это путинфляция, потому что ее источник именно в Кремле,
– сообщил Андрей Дещица.
"Это цена, которую мы платим за нашу и вашу свободу. А свобода – это самая высокая ценность, которую нельзя измерить деньгами", – добавил Дещица.Важно! Индекс цен на зерновые уже вырос в марте на 17%, до рекордного уровня. Тем временем индекс стоимости растительного масла увеличился на 23% – это также самый высокий в истории показатель.
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