Путинизм базируется на откровенном бреде и фантазиях

Я предупреждал Суркова, что нельзя врать все. Он весело хихикал.

Байки для Путина

Поэт, романтик, имперец Слава долго и талантливо морочил головы тупицам в Кремле и генералитете.

Читайте также Кремль обвиняет Суркова в провале подготовки почвы для войны в Украине

Слушая его байки о беспомощной и похотливой Украине, готовой раздвинуть ноги перед железным членом Кремля, таял и Путин, который, тоже особым умом не отличается.

Но чем круче врал Слава, тем мощнее становился долларовый путинский поток в его карманы. Подключились генералы ФСБ, которые тоже хотели поплавать в океанах банкнот.

Новые байки

К чему все это я говорю? 100% решений Путина основаны на абсолютно ложных данных, сочиненных прохвостом Славой и теми генералами, которые формировали в слабом мозгу Путина образ Украины "ждущей московского солдата".

Сейчас кормление байками не слишком вменяемого Путина продолжается. Уже новое поколение прохиндеев поет ему о "химических заводах под Харьковом" (завод снесен еще в 2013 году) о "точках У", которых нет, и другой абракадабре.

Повторяю, 100% военных и политических движений путинизма базируется на откровенном бреде и фантазиях.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: