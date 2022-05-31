Реакция России на новое вооружение для Украины
Поэтому страна-агрессорка буквально в истерике. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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Если говорить о путинской политической и медийной обслуге, то, конечно же, реакция довольно истерическая,
– заверил журналист.
Он добавил, что в этих кругах уже продолжаются разговоры о том, что "ответные удары будут наносить по центрам принятия решений".
"Опять же они угрожают их хрупким кулачком Вашингтону, Лондону, Берлину и так далее", - добавил Яковенко.
Что касается самих россиян – им это мало что известно. Они и дальше живут своей жизнью и не чувствуют войны.
Скабеева снова в "конвульсиях"
Более того, неуравновешенная пропагандистка Скабеева в своем эфире на российской помойке говорит о том, что так называемая "спецоперация в Украине" (а по факту – война) якобы закончилась и теперь якобы "началась третья мировая война".
Яковенко считает, что это "личные конвульсии" Скабеевой. Она и российские власти в принципе убеждены, что никакой Украины не существует как государства, поэтому Россия воюет с НАТО и США и фактически борется за мировое господство.
"Искать какие-то разногласия в российской информационной войне – нет смысла. Потому что там, прежде всего, проблема в их головах. Там нет никакой логики", – считает Яковенко.
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Новые поступления оружия в Украину: последние новости
- Украина 30 мая получила гаубицы Zuzana 2 от Словакии. В первый раз на вооружении у соседней страны они появились в 2021 году. Оружие уже передали Украине. Дальность выстрела словацких гаубиц – 41 километр.
- Также вскоре Польша отправит самоходные гаубицы AHS Krab , а от США получит высокоточные ракеты MLRS.
- Министр обороны Алексей Резников рассказал, что в Украину уже привезли гаубицы САУ М109 калибра 155-миллиметров и противотанковые ракеты Harpoon. Чиновник отметил, что за это Киева нужно благодарить сразу несколько стран, которые скооперировались, чтобы помочь нам.
- Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что то, когда украинские воины уйдут в контрнаступление , зависит от наших партнеров, ведь некоторые искусственно тормозят процесс предоставления оружия. Под этими "некоторыми" чиновник имел в виду Германию и Венгрию.