Реакция России на новое вооружение для Украины

Поэтому страна-агрессорка буквально в истерике. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Если говорить о путинской политической и медийной обслуге, то, конечно же, реакция довольно истерическая,

– заверил журналист.

Он добавил, что в этих кругах уже продолжаются разговоры о том, что "ответные удары будут наносить по центрам принятия решений".

"Опять же они угрожают их хрупким кулачком Вашингтону, Лондону, Берлину и так далее", - добавил Яковенко.

Что касается самих россиян – им это мало что известно. Они и дальше живут своей жизнью и не чувствуют войны.

Скабеева снова в "конвульсиях"

Более того, неуравновешенная пропагандистка Скабеева в своем эфире на российской помойке говорит о том, что так называемая "спецоперация в Украине" (а по факту – война) якобы закончилась и теперь якобы "началась третья мировая война".

Яковенко считает, что это "личные конвульсии" Скабеевой. Она и российские власти в принципе убеждены, что никакой Украины не существует как государства, поэтому Россия воюет с НАТО и США и фактически борется за мировое господство.

"Искать какие-то разногласия в российской информационной войне – нет смысла. Потому что там, прежде всего, проблема в их головах. Там нет никакой логики", – считает Яковенко.

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