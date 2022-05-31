Реакція Росії на нове озброєння для України

Через це країна-агресорка буквально в істериці. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Якщо говорити про путінську політичну та медійну обслугу, то, звісно ж, реакція досить істерична,

– запевнив журналіст.

Він додав, що у цих колах вже тривають розмови про те, що "удари у відповідь будуть завдавати по центрах прийняття рішень".

"Знову ж таки, вони погрожують їхнім кволеньким кулачком Вашингтону, Лондону, Берліну і так далі", – додав Яковенко.

Що стосується самих росіян – їм про це мало що відомо. Вони й далі живуть своїм життям й не відчувають війни.

Повністю коментар Яковенка: дивіться відео

Скабєєва знову у "конвульсіях"

Ба більше, неврівноважена пропагандистка Скабєєва у своєму ефірі на російській помийці говорить про те, що так звана "спецоперація в Україні" (а по факту – війна) нібито закінчилася і тепер нібито "почалась третя світова війна".

Яковенко вважає, що це "особисті конвульсії" Скабєєвої. Вона й російська влада в принципі переконана, що ніякої України не існує як держави, тож Росія воює з НАТО та США й фактично бореться за світове панування.

"Шукати якісь розбіжності у російській інформаційній війні – немає сенсу. Тому що там насамперед проблема в їхніх головах. Там немає жодної логіки", – вважає Яковенко.

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