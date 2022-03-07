Путин пришел к власти на крови и без крови этот режим не рухнет. Он представляет экзистенциальную угрозу не только для ближайших стран, таких как Украина или Грузия, но и для всего мира.

Откуда взялся Путина

Диктатор, набиравшийся наглости и силы с каждым своим новым успехом, с каждым новым продвижением, с каждой новой агрессией, потерял всякое представление о реальности.

Важно У Путина не было плана "Б"

22 года у власти могут свести с ума любого человека, даже самого интеллигентного, интеллектуального, человека с самыми хорошими намерениями. Но в данном случае мы говорим не об интеллектуалах, не о благородном человеке. Мы говорим о пареньке, который сначала прошел школу питерской подворотни, а потом школу КГБ.

Его представление о жизни формировалось в весьма специфических условиях: Петербург 90-х - это та среда, в которой выросла эта чудовищная смесь гэбэшного менталитета и бандитского понимания мира.

Запад не остановил войну, когда мог

Поэтому трагические события, которые происходят сейчас в Украине, мне казались более чем вероятными. Этой трагедии можно было избежать. 8 лет назад можно было поддержать Украину по-настоящему. Санкции, принятые сегодня, 8 лет назад остановили бы дальнейшую агрессию. Оружие, которое дают сейчас, 6 месяцев назад, возможно, заставило бы Путина задуматься.

Сегодня надо отдавать себе отчет в том, что Путин не остановится

Он давно перешел все границы добра из зла. Путинская Россия сегодня - это абсолютное зло, это Мордор, если проводить аналогии из книг. Украина сражается не только за свою независимость и свободу, но и за весь мир и будущее человечества.

Мы пытаемся достучаться до тех западных политиков, кто до сих пор не хочет верить в то, что третья мировая война уже идет. В этой войне не может быть ничьей - это не шахматы. Это геополитический покер, в котором Путин бросил свою последнюю ставку – ядерное оружие.

И Запад не имеет права сейчас отступать. Риск перерастания нынешней войны в войну, при которой будет использовано самое разрушительно оружие существует. Но проблема в том, что этот риск не уменьшится, если Запад сейчас проявит слабость. Более того, он увеличится, потому что обнаглевший российский диктатор пойдет дальше.

Закрытое небо – главное требование!

Сейчас решается вопрос, какую цену мы заплатим за ликвидацию этой раковой опухоли на теле человечества. Эта цена уже страшна. Эта стоимость за десятилетия игнорирования опасности путинского фашизма. Это путь, вымощенный кровью невинных людей от Грозного и Алеппо в Харьков и Киев. Но эта стоимость может стать еще большей.

Поэтому мы категорически требуем, чтобы Запад, страны НАТО пошли на единственное возможное решение и закрыли небо для путинских стервятников.

И тогда мы посмотрим, какое количество этих "героев" поднимется в воздух. Смелость, которую они демонстрируют сейчас, расстреливая беззащитные города, может улетучиться, когда станет ясно, что им придется немедленно расплачиваться собственными жизнями, встретив НАТОвскую авиацию.

Украина призывает мир требовать от НАТО закрытия неба – смотрите видео:

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