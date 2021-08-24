Путинская статья об Украине: запустили сайт с опровержениями лжи

Владимир Путин написал статью об Украине, нашпигованную пропагандистскими клише, манипуляциями и ложью. Команда фактчекеров разобрала ее на тезисы и опровергла.

Печально известную статью Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликовали на сайте Кремля 12 июля. Ко Дню Независимости запустили сайт, на котором 105 манипуляций и 58 фейков удалось развенчать.

Между тем Как и 30 лет назад: в Верховную Раду торжественно внесли государственный флаг Украины

Путинскую ложь об Украине опровергли

Опровержение сделали в рамках волонтерской инициативы "По ту сторону путинской лжи". Инициатор проекта – Алена Романюк, медиаэкспертка и главный редактор проектов "По ту сторону новостей" и "По ту сторону пандемии".

Команда, которая занималась опровержением, – 30 фактчекеров, аналитиков и активных граждан.

На сайте "По ту сторону путинской лжи" подробно объяснили заезженные нарративы Кремля про:

"внешнее управление",

"один язык", "общую веру", "один народ",

"нацистов",

"государственный переворот", "анти-Россию", "атмосферу страха",

"общее прошлое и невозможное будущее Украины без России" и другие.

Эта статья – это кагэбэшная методичка об Украине. Многие тезисы не содержат фактажа и являются лишь бездоказательной ложью. Поэтому их опровержение предполагает объяснение истинного положения вещей и введение контекста,

– объясняет Алена Романюк.

Фактчекеры показывают, как Путин пытается переписать историю и использовать ее, как оружие в гибридной войне.

Авторы надеются, что сайт станет полезным всем, кому придется общаться и дискутировать со сторонниками путинской лжи. К тому же он поможет тем, кто хочет вспомнить историю Украины и понять, где и как российская пропаганда вводит в заблуждение.

Путин и статья об Украине: главное

30 июня Владимир Путин пообщался с россиянами в прямом эфире. Его спросили о том, почему Украины нет в списке "недружественных государств".

На это Путин ответил – нет, потому что он не считает Украину враждебной.

Более того, отметил: украинцы и россияне – это один народ.

Поэтому он добавил, что имеет на это много аргументов, которые вскоре изложит в статье.

12 июля на сайте Кремля эта статья таки появилась, причем на двух языках: украинском и русском.

Полный текст публикации "По ту сторону новостей"

Украина – суверенное государство с тысячелетней историей, которое сегодня празднует 30 лет независимости от оккупантов.

К сожалению, до сих пор свои империалистические замашки не отпустила Россия, которая оккупировала Крым и развязала гибридную войну против нашей страны. Помните путинскую статью про "Адин народ", которую вы просили нас разобрать? Друзья, мы разобрали и разъяснили каждый тезис в той статье – а это 105 манипуляций и 58 откровенных фейков! Все они размещены на сайте "По ту сторону путинской лжи" https://putinlies.com.ua/.

Путинская статья – это кагэбэшная методичка об Украине. Эти тезисы и московитская трактовка истории постоянно выныривает от разных политиков и медиа, которые ведут информационную войну не только снаружи, но и внутри страны. Если кто-то в вашем окружении будет повторять пропагандистские тезисы про "адин народ", "внешнее управление", "один язык" или о том, что Украины не существовало до 1991 года – говорите, пусть человек учит историю и не повторяет пропагандистские нарративы Кремля. А еще – присылайте ссылку на "По ту сторону путинской лжи", где мы все собрали и разъяснили https://putinlies.com.ua/ Там надо найти нужный тезис, кликнуть на него и прочитать объяснение. А еще – важно переходить по линкам, чтобы знать больше!

Поспойлерим: Владимир Путин (и те, кто готовил этот материал) использовали весь арсенал манипуляций: замалчивание фактов, подмену понятий, навешивание ярлыков, фальшивые отношения, фальшивые аналогии, фальшивые трактовки, апелляцию к риторическим вопросам, смещение акцентов, сочетание правды и лжи, откровенную ложь. Это далеко не весь перечень технологий, которые помогают стране-агрессору внедрять свои пропагандистские нарративы https://putinlies.com.ua/

Надеемся, что этот сайт пригодится всем, кому придется общаться и дискутировать со сторонниками путинской лжи, тем, кто хочет вспомнить историю Украины, а также понять для себя, где и как российская пропаганда вводит в заблуждение.

И самое главное. "По ту сторону путинской лжи" – это полностью волонтерская инициатива, которую под руководством нашей Алены Романюк делали 30 фактчекеров. Подавляющая часть из них – это наши подписчики и читатели, которые не просто считали, что нужно сделать подробный анализ того материала, но и приобщились к верификации информации, проверке фактов и подготовке разъяснений.