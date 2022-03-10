Путинская "Z-кампания" провалилась: среди молодежи РФ распространяются антивоенные настроения

Среди российской молодежи все активнее распространяются антивоенные настроения. Представители пропагандистской машины не знают, как реально до них "достучаться".

Такая информация поступает из разных источников. Ее обнародовал Дмитрий Разумков.

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Он добавил, что, похоже, уже в России понимают, что ситуация для них как агрессора, ухудшается каждый день.

Путинская пропаганда проваливается

Подразделения психологических операций Главного разведывательного управления Генерального Штаба Вооруженных сил России сейчас пытаются распространять новости о победах оккупантов.

Они придерживаются примерно такого основного нарратива: "Наши солдаты гибнут, но мы двигаемся к победе". Однако Кремлю все труднее повлиять на молодежь.

Так называемая "Z-кампания" фактически провалилась,

– говорится в сообщении.

Сейчас она держится исключительно на админресурсе: мероприятия патриотически-воспитательной работы среди молодежи проводят преимущественно представители старшего поколения, работники административной системы по указанию "сверху". Однако это не приводит к реальным результатам.

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