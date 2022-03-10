Путинская "Z-кампания" провалилась: среди молодежи РФ распространяются антивоенные настроения
Источник:фейсбук Разумкова
Среди российской молодежи все активнее распространяются антивоенные настроения. Представители пропагандистской машины не знают, как реально до них "достучаться".
Такая информация поступает из разных источников. Ее обнародовал Дмитрий Разумков.
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Он добавил, что, похоже, уже в России понимают, что ситуация для них как агрессора, ухудшается каждый день.
Путинская пропаганда проваливается
Подразделения психологических операций Главного разведывательного управления Генерального Штаба Вооруженных сил России сейчас пытаются распространять новости о победах оккупантов.
Они придерживаются примерно такого основного нарратива: "Наши солдаты гибнут, но мы двигаемся к победе". Однако Кремлю все труднее повлиять на молодежь.
Так называемая "Z-кампания" фактически провалилась,
– говорится в сообщении.
Сейчас она держится исключительно на админресурсе: мероприятия патриотически-воспитательной работы среди молодежи проводят преимущественно представители старшего поколения, работники административной системы по указанию "сверху". Однако это не приводит к реальным результатам.
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