Путинские элиты – это мусор в мире, они станут банкротами, – Давыдюк об аресте Фридмана

Недавно в России был арестован Михаил Фридман. Теперь все российские олигархи опасаются за свою судьбу.

Сначала они испугались, что на них деньги упали, а потом – когда упала ответственность за эти деньги. Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк.

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Придется оплачивать счета

По мнению политолога, сегодня российские олигархи очень переживают за то, что могут сидеть не в имениях, а в тюрьмах, и придется сдавать Путина. Они понимают, что это чревато тем, что придется попить "новичка".

Что же касается Фридмана – есть залог, сейчас он сидит дома, но некоторое время он провел за решеткой. Они (олигархи – 24 канал) переживают, что он отправится туда насовсем, и это станет его самой большой проблемой,

– говорит Давидюк.

Так, они не верят, что можно будет коррумпировать британских следователей и судей. Олигархи готовятся к тому, что нарушили санкции – и Усманов, и Керимов, и Абрамович, и Дерипаска. "Они тратили деньги направо и налево, забыв о наложенных ограничениях. Сейчас они будут сидеть и смотреть на небо в клетку и вспоминать святую прекрасную Украину. Но это нормально. Это нужно было сделать раньше", – утверждает политолог.

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Давидюк отметил, что сейчас в Дубай за 150 тысяч долларов продается яхта российского депутата, помогавшего обходить санкции. В Хорватии яхта Медведчука изъята и будет выставлена на аукцион.

Это демонстрация того, что путинские элиты – это мусор в мире. От них все будут избавляться – партнеры, банки, кредиторы. Все будут избавляться от этого империалистического фашистского мусора,

– подчеркивает политолог.

Давидюк отмечает: это нормально, что мир заставит пособников путинского режима заплатить и ответить. Они неизбежно станут банкротами.

"Это будут 90-е, но наоборот. Если тогда они разбогатели, то в 20-х – все потеряют. 30 лет воспользовались, как говорил один украинский олигарх: "Жизнь – это супермаркет". Сейчас все российские олигархи пришли на кассу и будут платить за всю эту лакшерную жизнь, за все "православие в Монако", а особенно – за кровь Бучи, Харькова, Херсона и всех других городов", – резюмировал Николай Давидюк.