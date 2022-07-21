Ненависть в деле: путинские нацбаты начали уничтожать друг друга на украинской земле

Путинские попытки любым способом увеличить численность своего войска могут привести к углублению раскола в оккупационной армии. Это касается в первую очередь наспех созданных национальных батальонов.

По данным источников 24 канала в разведке, в генеральном штабе россии решили переходить к созданию нацбатов после определенного провала работы военкоматов. Так, в начале полномасштабного вторжения добровольческие подразделения и частные военные компании активно набирали людей на войну, а в военкоматах будущие убийцы подписывали немало краткосрочных контрактов.

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Но параллельно с этим каждый военком ежемесячно должен был отправлять в зону боевых действий определенное количество мобилизованных, которых задним числом делали контрактниками. С этой задачей захватчики как раз не справились, потому что срочники в большинстве своем умирать за идеи путина не желали.

Создание нацбатальонов усиливает россию, но ухудшает ее возможности

Вторгшиеся в Украину 24 февраля российские войска нельзя охарактеризовать как монолитные. Тем не менее, в составе одной батальонно-тактической группы обычно было много представителей разных народностей. Такой подход, хотя и способствовал конфликтам на межэтническом уровне, делал их в основном внутренними.

Впрочем, через месяц полномасштабных боевых действий внутри многих БТГ сформировалось немало бандформирований. Так, в Херсонской области начали действовать группировки ингушей, якутов, бурят и кадыровцев, которые устраивали между собой локальные бои за награбленное.

Конфликты внутри сводного войска начали возникать и между наемниками кадырова и россиянами на Донбассе и на других оперативных направлениях.

Кроме того, мягко говоря, плохое отношение друг к другу существует между всеми россиянами и местными террористами, а самое низкое место в этом пищевом звене занимают мобилизованные в квазиреспубликах, которых презирают все.

Несмотря на все эти факторы, российские генералы смогли сохранять контролируемость собственными войсками фактически на всех участках фронта. Многочисленные разборки, изнасилования и убийства внутри армии всерьез не повлияли на способность оккупантов продвигаться вглубь Украины. Однако ситуация понемногу начинает ухудшаться.

В мае-июле у путина решили, что нужно выставлять нормы по отправке на фронт определенного количества лиц не для каждого военкомата в отдельности, а для каждого региона. С того времени в Бурятии, Удмуртии, Чечне, Ингушетии и других местах россии начали формировать "добровольцы" группировки, которые назвали национальными батальонами. Конечно, привлечение 34 тысяч убийц к войне способны усилить российское войско, но ордынцы современного Гитлера при этом одновременно и его ослабляют. Потому что каждый нацбат является отдельной бандой, которой в основном наплевать на достижение целей кремля.

путинские нацбатальоны уже начали убивать своих

Боевики путина из числа национальных батальонов, конечно, выполняют общие команды генералов, но в любую свободную минуту занимаются грабежами и мародерством. При этом отношения между кадровыми военными и нацбатами в войске захватчиков крайне плохие. Потому что буряты ненавидят чеченцев и россиян. Татары – ингушей, россиян и чеченцев. Представители кавказских народностей хотят убить всех остальных.

Конфликты внутри сводных российских войск уже привели к убийствам на расовой почве. И с каждым днем таких случаев будет становиться все больше. Ведь ненависть к окружающим – это основа жизни для тех, кто называет себя россиянами. Потому что в этом и есть вся суть путинской россии.