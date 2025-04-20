Путинские слова оказались пустыми: Зеленский рассказал об обострении на фронте

На фронте сохраняется тенденция увеличения использования россиянами тяжелого вооружения. Слова Владимира Путина о "перемирии" на Пасху оказались "пустыми".

Об этом в воскресенье, 20 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Он также рассказал о ситуации на фронте с начала суток.

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Что происходит на фронте

Украинский президент, по результатам доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на поле боя, рассказал, что на фронте фиксируют тенденцию увеличения использования тяжелого вооружения россиянами.

С начала суток и до 16 часов в общей сложности произошло 46 российских штурмовых действий на разных направлениях и 901 обстрел, и из этого количества 448 – именно из тяжелого вооружения.

– говорится в сообщении.

По его словам, больше всего россияне активны на Покровском направлении. Таким образом, как отметил Владимир Зеленский, "оказались пустыми путинские слова о "прекращении огня" для Курской области, Северского и других направлений в Донецкой области".

К слову, также он сообщил о том, что на Торецком направлении украинские военные попали в засаду. Согласно обнародованной информации, к сожалению, есть погибшие. Он заявил о том, что причастных к этому россиян будет уничтожено.