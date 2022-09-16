Клеймо убийц и мародеров

После юбилея можно было начинать трансфер, два года его воплощать и по желанию удаляться править с аквадискотеки в геленджике.

О главном оккуанты умудрились создать на Донбассе новый вид украинских националистов

1. Развал декоративного военного блока (ОДКБ). Полная импотенция россии на фоне событий Армения – Азербайджан? Киргизия – Таджикистан.

2. Превращение российской армии и российских военных как группы в посмешище. россияне после Иловайска имели стойкое клеймо существ без намека на какую-то честь. Череда военных преступлений в 2022 году (убийства, насилие, пытки, грабежи мирного населения, массовое убийство пленных, просто дичь на уровне поведения, сознательные массовые убийства гражданских ракетных обстрелов и авиаударов, умышленные атаки на гражданскую инфраструктуру с целью вызвать гуманитарный кризис и так далее) окончательно укрепили реноме росармии как сборища преступников. Открытый набор зеков на войну – это вишенка на торте.

Если в росармии еще уцелели организмы с какой-то профессиональной гордостью, они должны вздрогнуть: официальная формализация вооруженных сил рф как сборища уголовников в зеленой одежде теперь, можно полагать, состоялась. Я не знаю – это чекистская сущность и подсознательная ненависть к армии сыграли или так получилось, но результат очевиден.

Карточный домик вместо империи

3. Перечеркивание достижений по централизации власти. путин более 20 лет демонтировал все опоры, на которых могли возникнуть альтернативные москве веяния в субъектах федерации. Заканчивается это тем, что:

а) первоначально москва официально поручает губернаторам формировать "добровольческие" территориальные батальоны, расписавшись в неспособности укомплектовать армию;

б) наиболее одиозный барбос режима открыто призывает регионы к "самомобилизации".

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Если раньше держать свою армию было разрешено только кадырову, то теперь сам кадыров открыто говорит региональным бонзам – делай, как я. Трусливая критика кадырова со стороны патриотических гэбэшных рупоров (типа гиркина) лишь подчеркивает, в каком шоке находятся "централизаторы".

Если москва грубо не одернет своего "пехотинца", это будет означать демонополизацию права содержать армию. В российском случае это де-факто потеря одной из самых главных скрие и прямой путь к междуособицам.

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"Самосожжение" путина

4. Истеричные обстрелы сначала Харькова, а потом Кривого Рога – настолько выпуклая демонстрация личного убожества, что словами не передать. Это аналог "эффекта Барбары Стрейзанд". бункерный вождь хочет отвлечь от своего позора, но только создает более резонансные поводы, чтобы все еще раз вспомнили о его позоре и визуализировали контраст с Президентом Украины. То есть как лидер он теряет остатки лоска, становится мелочным. Он уже не зловещий, он – в агонии.

Сегодняшнее поведение главы Киргизии, а также тональность императора Си демонстрируют – это дисквалификация путина. Китай, Иран и Турция – это серьезно. А россия – это где-то на уровне Киргизии. Весь росимперский истеблишмент, все эти вставальщики с колен должны быть шокированы такой феерической деградацией.

5. Комментарии относительно "демилитаризации" Украины, сдерживания НАТО, энергетического давления на Европу считаю лишними – здесь все ясно.

В общей сложности через 15 лет после Мюнхенской речи, накануне своего юбилея путин сжег все основные достижения. И индивидуальные, и институциональные. кремлевский двор должен бежать очень быстро, чтобы обеспечить себе хоть какое-то место под солнцем. Потому что все выглядит так, словно вождь теряет контроль.

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