Украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире 24 Канала объяснил, почему Путину будет недостаточно Донбасса и что может означать возможная приостановка боевых действий.

Даже захват Донбасса не даст Кремлю нужного результата

Россия начинала полномасштабную войну с гораздо более широкими амбициями, чем захват отдельных украинских территорий. Москва стремилась утвердиться в качестве отдельного центра глобального влияния, однако вместо этого ее сила, амбиции и международное влияние, по оценке Цимбалюка, уменьшились.

Даже дальнейшее продвижение российской армии не изменит того, что главной цели Кремль до сих пор не достиг.

На мой взгляд, даже если ситуация застынет, даже если условно они захватят Донбасс, они не избавятся от этого ощущения, что их все равно пропустили,

– сказал Цимбалюк.

Журналист подчеркнул, что для самой России отдельные украинские города не являются конечной точкой этой войны. Именно поэтому возможный захват Донбасса не будет означать, что Москва сочтет свои более широкие цели достигнутыми.

В США понимают, что Путину этого будет мало

Цимбалюк также обратил внимание на изменение американского подхода. Ранее, несмотря на смену администраций в Вашингтоне, позиция США по ключевым внешнеполитическим вопросам оставалась гораздо более последовательной.

А в чем же заключалась особенность американского курса? Менялись администрации, демократы, республиканцы, но по ключевым вопросам они шли как каток. Фамилии менялись, позиция – нет,

– пояснил Цимбалюк.

Теперь, по его мнению, эта последовательность ослабла. В то же время он убежден, что в американских институтах осознают: даже Донбасса Путину будет недостаточно.

Сейчас американская дипломатия немного пошатнулась. И в данном случае не стоит думать, что там американцы не понимают, особенно если говорить о "глубинном государстве", что Путину этого будет мало,

– подчеркнул журналист.

Возможную приостановку боевых действий Цимбалюк также не отождествляет с окончательным завершением войны. Речь идет прежде всего о паузе, которая сама по себе не будет означать отказа Кремля от дальнейших планов в отношении Украины.

Собственно, они об этом прямо и говорят, что мы приостанавливаем боевые действия, что мы приостанавливаем боевые действия, что мы приостанавливаем боевые

– сказал Цимбалюк.

По его оценке, проблема заключается в том, что часть нынешней американской команды мыслит прежде всего в рамках предвыборной кампании и необходимости показать быстрый политический результат.

Они не думают дальше избирательной кампании. Им нужно, чтобы он вышел и сказал: "Я остановил войну". То есть в этом нет глубины. И это самая большая проблема,

– подытожил Цимбалюк.

Поэтому даже замораживание фронта не будет означать, что Путин удовлетворится достигнутым. Донбасс, по оценке Цимбалюка, не является той границей, после которой российское руководство автоматически откажется от дальнейшего давления на Украину.

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