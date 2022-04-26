Путину докладывают только об успехах, причем о будущих, – Арестович о паранойе Кремля

В Кремле паранойя, похоже, что к Путину боятся идти с плохими новостями о войне с Украиной, а потому продают "будущие победы".

Путину продают "будущие победы"

Однако это ложная стратегия, ведь на эти "будущие победы" даже намека нет. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Марка Фейгина.

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Там настолько потеряно управление, если в начале мы говорили, что Путину не докладывают, потому что они "совки" в худшем смысле слова и боятся начальства, то сейчас, пожалуй, в бункере царит паранойя, что нельзя вообще прийти с дурной новостью.

– сказал он.

Такая игра будет иметь катастрофические последствия

По словам Арестовича, клерки в погонах говорят не "мы взяли деревню", а "мы возьмем", то есть надо продолжать.

Абсолютная попытка угадать, что желает начальство. Это означает либо дикий страх, либо невозможность просчитать позицию,

– добавил советник.

Арестович предположил, что в России уже могут быть репрессии.

Советник удивляется столь временным решениям военных, ведь "что будет, если обещанной победы 9 мая не будет".

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