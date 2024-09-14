Об этом 24 каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что кремлевскому диктатору выгодно, когда между странами свободного мира есть споры. Поэтому Украина не может эффективно давать отпор оккупационным войскам на своей территории.

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Разрешение на применение оружия

По мнению Станислава Желиховского, визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Вашингтон и его встреча с президентом США Джо Байденом пока не показала, что наши партнеры желают предоставить разрешение на удары по территории России.

Украина просит это разрешение уже много месяцев. Путину это выгодно, ведь его территории пока ничего не угрожает и это позволяет продолжать свою агрессию,

– отметил он.

Россия также угрожает миру, мол, если Запад предоставит разрешение на атаки, то в Кремле это будут воспринимать как объявление войны Североатлантическим альянсом.

Такие запугивания частично срабатывают, однако союзники Украины уже могли принять решение (о разрешении – 24 Канал). Возможно, оно будет объявлено непублично,

– высказался эксперт-международник.

Когда примут решение об ударах по России

Желиховский предположил, что есть 2 варианта развития событий. Администрация США может принять решение о разрешении на применение западного оружия вглубь России в период президентства Джо Байдена или уже после выборов, в случае победы Камалы Харрис.

Чтобы оппоненты демократов, в частности Дональд Трамп и его партия, не воспользовались этой ситуацией в свою пользу для спекуляций,

– сказал он.

Эксперт-международник отметил, если же рассматривать кандидата от республиканцев, то решение Трампа о разрешении на удары по России пока не очевидно, ведь он не делал конкретных заявлений по этому поводу.

Станислав Желиховский добавил, что стоит еще подождать решения США, ведь оно может зависеть от внутриполитических обстоятельств. Разрешение на применение оружия также может быть аргументом, если Россия не захочет садиться за стол переговоров.