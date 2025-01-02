Доктор политических наук Якуб Корейба рассказал 24 Каналу, что Путин очень хочет завершить войну в Украине на своих условиях. Он стремится победить, а задача президента США не допустить этого.

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Намерения Путина

Якуб Корейба заметил, что кремлевский диктатор вроде бы выражает желание мира, однако одновременно говорит, что ведет борьбу с американским влиянием в мире.

Понятно, что Соединенным Штатам Америки такой мир не нужен. Плохой мир сейчас – залог будущих конфликтов. Что-то измениться может только тогда, когда Россия перестанет быть империалистической державой,

– подчеркнул он.

Доктор политических наук считает, что Трамп не планировал никаких встреч с Путиным. Новоизбранный президент США, по его словам, является очень сильным в переговорах, поэтому понимает, что диктатуре крайне необходима встреча с ним.

Трамп не будет назначать Путину встречу, даже не будет давать надежду на это до тех пор, пока он не согласится на его условия,

– сказал Якуб Корейба.

Очевидно, что Путин значительно слабее, чем Трамп, а Россия, чем США. Именно поэтому нет никакого повода, чтобы соглашаться на условия Кремля.

"Наблюдая за последними заявлениями Путина и его окружения, становится понятно, что они напрашиваются на встречу с президентом США с самого начала войны", – добавил доктор политических наук.

Интересно, что самолет из специального летного отряда "Россия", что принадлежащего администрации Путина, два дня находился в США, совершив рейсы между Нью-Йорком и Вашингтоном. Официально о визите российской правительственной делегации не сообщалось, но представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что полет связан с ротацией дипломатов.