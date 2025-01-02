Доктор політичних наук Якуб Корейба розповів 24 Каналу, що Путін дуже хоче завершити війну в Україні на своїх умовах. Він прагне перемогти, а завдання президента США не допустити цього.

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Наміри Путіна

Якуб Корейба зауважив, що кремлівський диктатор начебто висловлює бажання миру, проте водночас говорить, що веде боротьбу з американським впливом у світі.

Зрозуміло, що Сполученим Штатам Америки такий мир не потрібен. Поганий мир зараз – запорука майбутніх конфліктів. Щось змінитись може лише тоді, коли Росія перестане бути імперіалістичною державою,

– підкреслив він.

Доктор політичних наук вважає, що Трамп не планував жодних зустрічей із Путіним. Новообраний президент США, за його словами, є дуже сильним у перемовинах, тому розуміє, що диктатуру вкрай необхідна зустріч з ним.

Трамп не призначатиме Путіну зустріч, навіть не даватиме надію на це доти, поки він не погодиться на його умови,

– сказав Якуб Корейба.

Очевидно, що Путін значно слабший, ніж Трамп, а Росія, ніж США. Саме тому немає жодного приводу, щоб погоджуватись на умови Кремля.

"Спостерігаючи за останніми заявами Путіна та його оточення, стає зрозуміло, що вони напрошуються на зустріч із президентом США від самого початку війни", – додав доктор політичних наук.

Цікаво, що літак зі спеціального льотного загону "Росія", що належить адміністрації Путіна, два дні перебував у США, здійснивши рейси між Нью-Йорком і Вашингтоном. Офіційно про візит російської урядової делегації не повідомлялося, але представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що політ пов'язаний із ротацією дипломатів.