Следовательно, это большое преимущество для президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
К теме Россия уже никогда не захватит Украину врасплох, как это было в 2014 году, – Кулеба
Он отметил, что Путин еще не атаковал, но уже получил преимущество, которое украинцы сами ему и предоставляют.
Если мы позволим расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападать,
– объяснил министр.
Кулеба: Нет боевой готовности, но есть паника
Министр не отрицает факт, что Россия совершает военные маневры на украинской границе и свозит боевую технику. Однако призвал понять, что пока никакого нападения нет.
"Нет полной боевой готовности российской силы для совершения атаки. Однако есть целая куча сообщений, которые раздаются и от наших партнеров, что война неизбежна", – пояснил Кулеба.
Он считает, что именно из-за этой паники упал курс гривны, а инвесторы отменяют проекты.
Возможно новое нападение России: последние новости
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