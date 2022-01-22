Следовательно, это большое преимущество для президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он отметил, что Путин еще не атаковал, но уже получил преимущество, которое украинцы сами ему и предоставляют.

Если мы позволим расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападать,

– объяснил министр.

Кулеба: Нет боевой готовности, но есть паника

Министр не отрицает факт, что Россия совершает военные маневры на украинской границе и свозит боевую технику. Однако призвал понять, что пока никакого нападения нет.

"Нет полной боевой готовности российской силы для совершения атаки. Однако есть целая куча сообщений, которые раздаются и от наших партнеров, что война неизбежна", – пояснил Кулеба.

Он считает, что именно из-за этой паники упал курс гривны, а инвесторы отменяют проекты.

Важно! Еще в конце 2021 года экономист Тимофей Милованов объяснял, что неопределенность, связанная с Россией, мешает Украине в развитии. Инвесторы нервничают из-за этого риска.

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