Министр иностранных дел вспомнил нападение Кремля в 2014 году. Об этом он рассказал в интервью.

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Россия никогда больше не будет иметь слабую Украину

Дмитрий Кулеба, комментируя риторику Кремля, официально подтвердил, что Украина не планирует никаких наступательных операций ни на Донбассе, ни на территории России, ни где.

Мы сейчас преданы принципиально дипломатическому урегулированию. Однако Россия никогда больше не захватит Украину врасплох в момент ее наибольшей слабости, как это было в 2014 году. Украина будет сильной,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Политик также пояснил, что Украина стала внутренне сильнее, также партнеры помогут стать еще сильнее.

"И Россия никогда больше не будет иметь слабую Украину, и никогда мы не позволим ей сделать то, что она с нами делала в прошлом", – подытожил Кулеба.

Лавров работает по методичке Кремля

Комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова, который, после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил – якобы истерия Запада в отношении Украины направлена на то, чтобы – если не спровоцировать силовые действия Киева, то, как минимум, на саботаж минских соглашений со стороны Украины.

"Россия продолжает создавать нарратив, что мы хорошие, а Украина плохая, что Украина представляет для нас угрозу", – заявил министр.

Однако добавил, что в эти слова Кремля никто не верит, кроме "возможно какой-то части российского общества". Сам же Лавров официально "работает по методичке, которую ему там в Кремле выдали, и рассказывает, что вот Украину накачивают оружием, Украина агрессивна, Украина хочет на кого-то напасть, Украина представляет для них угрозу...".

Вероятное нападение России: основное

Россия еще с октября стягивает войска к границам с Украиной. Первой об этом сообщила американская пресса. Впоследствии эти данные подтвердила украинская разведка.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года.

19 января СМИ со ссылкой на Минобороны Украины заявили, что Россия почти завершила стягивание войск к границам нашего государства. Тогда у границ находилось более 127 тысяч военных.

21 января Владимир Зеленский в интервью изданию Washington Post заявил, что Россия может попытаться оккупировать некоторые украинские города под предлогом "защиты русскоязычного населения". Например, Харьков. Однако добавил, что попытка захвата крупных городов станет началом крупномасштабной войны.

Впоследствии слова Зеленского объяснил его спикер. Сергей Никифоров заверил, что Зеленский имел в виду "гипотетический сценарий" развития событий.

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