Путину наплевать, что о нем думает Запад, – российский журналист

У Владимира Путина собственные фантазии и амбиции. Его великая мечта – Российская империя. Именно поэтому главе Кремля абсолютно безразлично, что думает Запад.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский журналист Игорь Яковенко. Он заверил, что мнение Путина уже не изменит ничто.

К теме Украина, Россия и Беларусь: Кремль упорно пытается возродить империю

"Для Путина мнение Запада играет все меньшую и меньшую роль. Он для себя все решил", – заметил Яковенко.

Российский журналист подчеркнул, что были события, которые могли этому поспособствовать. В частности, изгнание России из "Большой восьмерки", а также слова Байдена о "Путине-убийце".

"Я бы не сказал, что это конечная, но достаточно серьезное событие на пути к тому, чтобы Путину стало вообще плевать на то, что о нем думают в Европе", – отметил Яковенко.

У Путина есть своя "формула"

По его словам, у президента России есть своя "форма международных отношений".

Пусть не любят. Главное, чтобы боялись,

– пояснил Яковенко позицию Путина.

Журналист добавил, что на самом деле главная идея Путина в том, что все можно купить. "Лидеров и политиков. Покупается и общественное мнение на Западе. То, что нельзя купить – это не имеет значения. Примерно такую формулу выбрал Путин для общения с Западом, пока ничего не изменится", – подытожил Яковенко.

Российский журналист объяснил амбиции Путина: смотрите видео