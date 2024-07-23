Путин боится: оппозиционер рассказал, как в Кремле реагируют на замену Байдена в предстоящих выборах

В России возникают внутренние проблемы из-за войны, которую она развязала против Украины. Граждане страны-агрессора уже реже соглашаются на бессмысленную смерть, а экономика становится слабой, однако кремлевские пропагандисты рассказывают россиянам только о проблемах, которые они видят на Западе.

Российский оппозиционер Ростислав Мурзагулов рассказал 24 Каналу, что бессмысленные заявления о мощных странах, которые якобы движутся к краху, являются результатом слабости России. Кремль такими заявлениями дает понять, чего там на самом деле боятся.

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Реакция России на нового кандидата в США

Ростислав Мурзагулов отметил, что необоснованные оскорбления в сторону Камалы Харрис относительно цвета ее кожи являются проявлением страха перед возможными изменениями в мировой политике. Она стала новым представителем демократической партии на предстоящих выборах президента в Соединенных Штатах Америки.

В Москве боятся, что к власти в США придет молодой и энергичный демократ, который захочет изменить ход истории и победить зло,

– высказался он.

Россия поддерживает Трампа

По мнению оппозиционера, кандидатура Дональда Трампа не поможет России в войне, ведь лидера республиканцев прежде всего беспокоит, что происходит в США, а ситуация в Украине – второстепенная проблема.

Мурзагулов предположил что Трамп, если бы стал президентом, то по-своему начал бы разбираться в конфликте России с Украиной.

У Владимира Путина все очень плохо, ведь россияне уже не хотят идти воевать. Кремлевскому диктатору нужно перемирие или приостановление боевых действий, ведь он понимает, что так или иначе все разрушится. В российской армии давно нет боевого духа,

– сказал оппозиционер.

Он добавил, если война затянется надолго, то Путину не будет откуда брать ресурсы для ее продолжения.