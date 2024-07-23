Російський опозиціонер Ростислав Мурзагулов розповів 24 Каналу, що безглузді заяви про потужні країни, які начебто рухаються до краху, є результатом слабкості Росії. Кремль такими заявами дає зрозуміти, чого там насправді бояться.

Дивіться також Гроші "йдуть" за Камалою Гарріс: у США зафіксували рекордний сплеск пожертв за 24 години

Реакція Росії на нового кандидата у США

Ростислав Мурзагулов зазначив, що необґрунтовані образи в сторону Камали Гарріс щодо кольору її шкіри є проявом страху перед ймовірними змінами у світовій політиці. Вона стала новим представником демократичної партії на майбутніх виборах президента у Сполучених Штатах Америки.

У Москві бояться, що до влади у США прийде молодий та енергійний демократ, який захоче змінити хід історії та перемогти зло,

– висловився він.

Росія підтримує Трампа

На думку опозиціонера, кандидатура Дональда Трампа не допоможе Росії у війні, адже лідера республіканців найперше турбує, що відбувається у США, а ситуація в Україні – другорядна проблема.

Мурзагулов припустив що Трамп, якби став президентом, то по-своєму почав би розбиратись у конфлікті Росії з Україною.

У Владіміра Путіна все дуже погано, адже росіяни вже не хочуть йти воювати. Кремлівському диктатору потрібне перемир'я чи призупинення бойових дій, адже він розуміє, що так чи інакше все зруйнується. У російській армії давно немає бойового духу,

– сказав опозиціонер.

Він додав, якщо війна затягнеться надовго, то Путін не матиме звідки брати ресурси для її продовження.