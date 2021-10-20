И всё больше экспертов заявляют, что это четко спланированная операция Кремля. Она должна обеспечить слепую зону для мира, чтобы тот не видел надвигающуюся атаку России против Украины.

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Коротко напомню, 17 октября стало известно, что в Донецке и Горловке боевики заблокировали гостиницы, где находятся наблюдатели миссии ОБСЕ и запретили им покидать территорию комплекса. Из-за угрозы безопасности сотрудников миссии, было принято решение приостановить работу СММ ОБСЕ на оккупированной части Донецкой области. Об этом ОБСЕ написало в одном из своих ежедневных отчетов.

Так чего же хотят боевики

Формально, они требуют, чтобы Киев освободил одного из террористов, некоего Андрея Косяка. Его накануне задержали украинские военные неподалеку от места, которое должны были разминировать представители Совместного центра по контролю и координации прекращения огня. На этом самом месте вскоре планируют открыть дополнительный пункт пропуска.



Суд в Луганской области арестовал боевика / Фото Луганской областной прокуратуры

Андрей Косяк представлялся как один из членов СЦКК, вот только оказалось, что он им не является, а пришел на позиции ВСУ, чтобы собрать разведданные, прикрываясь липовым статусом СЦКК так называемой "ЛНР". Но вся штука в том, что такой нет.

И вот теперь боевики требуют, чтобы ОБСЕ надавило на Киев, чтобы мы отпустили террориста. И опасность здесь в том, что если такое произойдет, это будет значить, что и ОБСЕ, и Украина признали псевдореспублику как сторону конфликта. Именно этого и добивается Кремль уже не первый год.

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Кремль готовится к атаке

Но и это еще не всё. Пока наблюдатели ОБСЕ заблокированы в отелях, российские войска на Донбассе могут перебрасывать оружие, укреплять позиции и никто этого не заметит. Посол Украины в Беларуси в 2010 – 2011 годах Роман Бессмертный уверен, что Кремль готовится к атаке, а потому и вытесняет ОБСЕ из оккупированных территорий.

И это действительно похоже на правду. Ведь мало кто помнит, но только в сентябре Россия закрыла миссию наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк".

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Именно после этого на Донбасс хлынули потоки оружия, боеприпасов и наемников, которые теперь не видны международному сообществу. И как удобно, всегда можно всё списать на якобы неподконтрольных боевиков и заявить: "Говорите с ними". Такую мысль озвучил бывший спикер миссии ОБСЕ на Донбассе в 2014 – 2015 годах.

Путину обламывают зубы

Кроме того, Путин понимает, что еще немного и противостоять украинской армии будет практически невозможно, тем более Запад стал куда активнее поддерживать наши вооруженные силы.



Владимир Путин понимает, что противостоять украинской армии будет невозможно / Фото Getty Images

Например, уже в этом месяце Великобритания передаст Украине 2 военных корабля, а строительство еще нескольких стартует одновременно в Украине и Британии.

Кроме того, начинается строительство 2 военно-морских портов ВМС Украины. Но что важно, Британия готова продать Украине ракетное оружие, а это сильно обламывает зубы Путину.

Стоит отметить и изменение европейской повестки в отношении Украины. Германия, которая больше всех пыталась играть роль арбитра, может развернуться спиной к России. Ведь в Бундестаге впервые за более чем 15 лет не будет меркелевской партии ХДС.

СДПГ во главе с Олафом Шольцом, партия Зеленых и партии Свободных демократов уже объявили о желании создать коалицию. И эта коалиция точно станет антироссийской. И вот почему.

Как немцы воспринимают агрессию России

Накануне соцгруппа имени Конрада Аденауэра спросила у немцев их отношение к российской агрессии в Украине. Вопрос звучал следующим образом: "Осуждаете ли вы действия России в украинском конфликте в Крыму?". И оказалось, что 73% немцев осуждают, и лишь 8% – нет.

Но и это не всё. Самыми ярыми критиками российской агрессии в Украине стали избиратели 2 партий, формирующих новую коалицию: у партии Зеленых таких 84%, а у Свободных демократов – 78%.

И если эти партии не хотят потерять голоса уже к следующим выборам, им придется прислушиваться к этому мнению. И в Кремле это прекрасно понимают.

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Кроме того, блокированием миссии ОБСЕ на Донбассе Путин пытается поднять градус и создать все условия, чтобы не встречаться с Зеленским и лидерами Нормандской четверки. Причем сделать он это хочет так, чтобы отказался не он, а все остальные.

Газовый скандал в Европе

Есть и еще одна причина, почему эскалация войны с Украиной выгодна для Кремля – газовый скандал в Европе. Ведь отопительный сезон в ЕС только начался, а газовый шантаж Кремля не остался незамеченным. Как минимум, евродепутаты призывают Еврокомиссию к расследованию роли российского Газпрома в скачке цен на газ.

Отдельно стоит отметить и усиление Запада в Черноморском регионе и роль Украины в этом вопросе далеко не последняя. Кроме того, снова стал актуальным вопрос вступления Украины в НАТО. Об этом мы говорили с вами в предыдущей теме.

Поэтому можно констатировать, что причин и поводов для обострения войны в Украине у Путина предостаточно. Поэтому Украине и Западу стоит подготовится к непредсказуемым действиям Кремля.