Путину очень страшно, а в России назревают бунты, – Геращенко

Антон Геращенко проанализировал монолог Владимира Путина, который он произнес накануне. И он свято убежден, что вождь оккупантов сейчас в ужасе.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко внимательно изучил спич президента Владимира Путина, с которым он выступил 5 марта во время встречи с представительницами летного состава "Аэрофлота". И вот что удалось ему заметить в поведении "вождя".

Читайте также На видео с Путиным дорисовывают людей, чтобы он не выглядел напуганным и одиноким в бункере

Путин – напуган, а вокруг него назревают бунты

Путину страшно. Очень страшно. Хоть он и пытался это тщательно скрыть. Настолько страшно, что он даже боится встречаться с живыми людьми,

– подчеркнул Геращенко.

Он убежден, что Путин просчитался, ведь весь мир воспринимает его сейчас все равно – как абсолютное зло.

Также Геращенко подчеркивает, что в России назревают бунты. Речь идет не о митингах либеральной оппозиции, а недовольстве рабочего класса.

"Тех же простых работяг из Нижнего Тагила, которые еще две недели назад планировали на майские полететь на "all-inclusive" в Египет за 60 тысяч рублей", – подчеркнул он.

Теперь же, после "специальной операции по денацификации Украины", этот же рабочий должен будет выложить за путешествие целых 120 тысяч рублей.

Более того, и этих денег, по уверениям Геращенко, простые рабочие могут не получить, ведь на тех же работах работали на экспорт или же использовали импортные запчасти. А это значит, что предприятия обречены на банкротство.

После самых жестких в истории экономических санкций миллионы россиян станут в ближайшие месяцы безработными. Злыми и недовольными властью. Но деваться им будет некуда,

– добавил он.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!