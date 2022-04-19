Путину показали, что с ним будет, – Пионтковский о ядерном шантаже России

Пропагандистский шантаж России сконцентрировался на новой теме – ядерные удары по Украине. Это серьезная тема для переговоров с США.

Об этом в трансляции Романа Цымбалюка сказал российский публицист Андрей Пионтковский . Он считает, что премьер-министр Великобритании сделал важный шаг.

Стоит прочитать Успокойтесь все, это только угрозы, – Буданов о вероятности применения Россией ядерного оружия

Угроза применения ядерного оружия в Украине

По словам Пионтковского, Борис Джонсон очень тонко ощутил нюанс, что угрозу ядерной войны против стран НАТО можно отразить.

Путину объяснили, что с ним будет (в случае ядерного удара по НАТО – 24 канал),

– подчеркнул публицист.

Однако осталась угроза применения ядерного оружия в Украине . Джонсон, как отметил Пионтковский, заявил, что в случае применения химического или ядерного оружия против Украины Великобритания будет готова вне контекста НАТО ответить – одна или вместе с отдельными членами Альянса.

"Великобритания показала готовность предоставить "ядерный зонтик" Украине", – отметил российский публицист.

Полный стрим Пионтковского с Цымбалюком: смотрите видео