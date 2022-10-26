"Последние 2 месяца Путин бросает в Украину все, что имеет": Яковина назвал главную причину

На саммите в Самарканде Владимиру Путину высказали требования, чтобы он до 15 ноября закончил войну. Если этого не сделает, то коллективный Восток откажется оказывать поддержку России.

Об этом в интервью для 24 канала сказал международный обозреватель, журналист Иван Яковина. Он отметил, что глава Кремля может оказаться в полной изоляции.

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"Хотя я бы не стал умалять значение стран Африки. Их деспоты сейчас – это люди, которых понимает Путин и к которым прислушивается, поэтому не стоит их отвергать", – отметил Яковина.

Война влияет на Китай и Индию

По мнению Яковины, Путин понимает, что если до 15 ноября не завершит войну, неважно поражением или победой, то у него начнутся большие проблемы. Следовательно, он, скорее всего, потеряет власть.

За эти два месяца Путин бросает против Украины и Запада все, что имеет. Действительно все. Он аннексировал территории, провел мобилизацию, ввел военное положение, начал энергетический шантаж, началась история с грязной бомбой, массированные обстрелы. Не за горами ядерное оружие, – рассказал обозреватель.

Он отметил, что когда Путин затянет войну, то от него отвернутся Индия и Китай, поскольку они теряют деньги и стабильность в экономике.

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