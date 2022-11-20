Путин уже не имеет такого влияния: с кем ему придется договариваться, чтобы избежать борьбы за власть

Путину придется договариваться с Пригожиным во избежание борьбы за власть

Одним из них является основатель ЧВК "Вагнера" и бизнесмен Евгений Пригожин. Все больше людей из окружения президента России признают влияние бизнесмена на общественное мнение в стране.

Читайте также "Преемника" Путину не будут искать: как Запад будет заставлять Россию к миру

Пригожин получает все большее внимание в российском информационном пространстве и усиливает собственное влияние на решение Путина относительно войны в Украине. Российские аналитики подчеркивают, что популярность бизнесмена в известной степени становится опасной для главы Кремля, которому вскоре придется договариваться с Пригожиным, чтобы тот не создавал политической конкуренции.

Российские журналисты пишут, что Пригожин не боится резко высказываться о военном командовании РФ, а также об отсутствии патриотизма у "путинских" бизнесменов. Именно такие его действия создали образ "голоса народа", который не боится выражать всеобщее мнение на фоне неудач армии России в Украине.

Марков похвалил Пригожина за "четкую позицию"

Подобное мнение по поводу популярности Пригожина высказал и бывший советник Путина Сергей Марков.

Пригожин сказал, что олигархи должны больше помогать стране и спецоперациям. Они, в сущности, не заработали свои миллиарды, а ловко их извлекли при разделе общей советской собственности. А сейчас пытаются сменить гражданство… и там воровать. Так Пригожин становится голосом народа, потому что говорит правду,

– заявил Марков.

Опасную для Путина популярность Пригожина отмечают и политические эксперты, которые прогнозируют, что амбиции бизнесмена уходят намного дальше, чем кажется. Один из них заявил, что он, вероятно, скоро станет политическим конкурентом Путина. По мнению ученого, Пригожин будет стремиться расширить свое влияние в федеральной политике и в этом плане Путин будет вынужден пойти ему навстречу.

Поэтому действующему президенту России следует задуматься над таким ростом авторитета основателя ЧВК "Вагнера", ведь вскоре он может стать для него проблемой. Так что существует два варианта: договариваться или сделать по-путински – "убрать" конкурента.

Действительно Пригожин готовится к переходу власти: смотрите видео