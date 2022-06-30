Это очень точное попадание. Так, заявление Бориса Джонсона прокомментировал правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 каналу.

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Кроме того, он вспомнил, что Путина еще и троллили на саммите "Большой семерки", предлагая раздеться и сесть на коня.

Марк Фейгин отметил, что это такая общая презрительная форма отношения. Так поступает не только Джонсон, но он самый яркий.

По сути это пренебрежительное отношение к Путину, представившему себя владельцем и считавшим себя равным им. Перед этим сидел в "Большой восьмерке", но ему указали на его место,

– сообщил Марк Фейгин.

Он добавил, что такой троллинг продолжится. Так ведь ему указывают, что он не равен им глава государства и не в праве иметь голос. Над ним просто смеются.

Реакция Путина

По словам правозащитника, в бункере на эти заявления реагируют болезненно. Да и сам Путин комментировал их, сказав, пусть сами разденутся – это ужасное зрелище.

"Ты себя видел вообще? А он рассказывает о них. Конечно, они уже все "нетоварные", но вопрос ведь не буквальный. Вопрос в том, что ты (Путин – 24 канал) вообще неровня. Ты не заслуживаешь того, чтобы к тебе относились серьезно и к твоему поведению", – подчеркнул Марк Фейгин.

Он отметил, что война – это продолжение натуры российского диктатора, которая достаточно ничтожна. А болезненно реагирует на такие фразы, потому что это правда.

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