Це дуже влучне попадання. Так заяву Бориса Джонсона прокоментував правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу.

Важливо Джонсон каже, що якби Путін був жінкою, війни не було б: у Кремлі грубо відповіли

Крім того, він згадав, що Путіна ще й тролили на саміті "Великої сімки", пропонуючи роздягнутися та сісти на коня.

Марк Фейгін зазначив, що це така спільна презирлива форма ставлення. Так чинить не тільки Джонсон, проте він найяскравіший.

По суті це зневажливе ставлення до Путіна, який уявив себе володарем і вважав себе рівним їм. Перед тим сидів у "Великій вісімці", але йому вказали на його місце,

– повідомив Марк Фейгін.

Він додав, що такі тролінги продовжаться. Адже так йому вказують, що він не рівний їм голова держави та не в праві мати голос. З нього просто глузують.

Реакція Путіна

За словами правозахисника, в бункері на ці заяви реагують болісно. Та й сам Путін коментував їх, сказавши, хай самі роздягнуться – це жахливе видовище.

"Ти себе бачив взагалі? А він розповідає про них. Звісно, вони вже всі "нетоварні", але питання ж не буквальне. Питання в тому, що ти (Путін – 24 канал) взагалі нерівня. Ти не заслуговуєш на те, щоб до тебе ставилися серйозно і до твоєї поведінки", – наголосив Марк Фейгін.

Він зазначив, що війна – це продовження натури російського диктатора, яка достатньо нікчемна. А болюче реагує на такі фрази, бо це правда.

Фейгін про загрозу нападу Білорусі на Україну: дивіться відео