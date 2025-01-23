Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Time. Отмечается, что Путин имеет недопустимый бюджетный дефицит для финансирования своей военной машины, который уже достигает десятков миллиардов.

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Каково сейчас состояние российской экономики

Дональд Трамп осознал, что он имеет рычаги влияния на Россию, тогда как Путин имеет дело с банкротством и полным крахом. Согласно исследованию Time, у режима кремлевского диктатора закончатся финансы до конца этого года. Отмечается, что это может произойти и раньше, если будут введены более суровые санкции.

Путин скрывает, насколько слабой является российская экономика, умалчивая и подтасовывая цифры. Сейчас Путин отказывается обнародовать основные экономические показатели, как того требует МВФ и как раньше это регулярно делала Россия,

– отметили аналитики.

Речь идет о ежемесячных данных о производстве нефти и газа, данных о внешней торговле, притоке и оттоке капитала, финансовых отчетах крупных компаний, данных центрального банка о монетарной базе, прямых иностранных инвестициях, валовом внутреннем продукте, а также данных о кредитовании и предоставлении займов.

По словам издания, Путин смог избежать трещин в экономике, потому что в течение последних нескольких лет Россия получала значительные доходы от продажи нефти. Однако Трамп понял силу этого рычага так, как этого не осознавала администрация Байдена, которая боялась вызвать глобальную инфляцию из-за усиления санкций.

Эти беспокойства были напрасными, поскольку российский товарный экспорт составляет менее 10% мировых поставок. В Time объяснили, что миру не нужна российская нефть, но Путин отчаянно стремится продать ее, чтобы предотвратить банкротство.

Если президент Трамп с помощью экономических санкций перекроет кран нефтяных сверхприбылей Путина, Путину придется умолять о сделке до конца года – иначе у него закончатся деньги,

– подытожили авторы материала.

К слову, ранее президент Польши Анджей Дуда призвал Запад применить все возможные меры, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина умолять о мирных переговорах. В то же время Дуда добавил, что он не желает "молить Путина, чтобы он сел за стол переговоров".