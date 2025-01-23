Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Time. Зазначається, що Путін має неприпустимий бюджетний дефіцит для фінансування своєї військової машини, який вже сягає десятків мільярдів.

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Який зараз стан російської економіки

Дональд Трамп усвідомив, що він має важелі впливу на Росію, тоді як Путін має справу банкрутством та повним крахом. Згідно з дослідженням Time, у режиму кремлівського диктатора закінчаться фінанси до кінця цього року. Зазначається, що це може статися й раніше, якщо будуть запроваджені більш суворі санкції.

Путін приховує, наскільки слабкою є російська економіка, замовчуючи та підтасовуючи цифри. Зараз Путін відмовляється оприлюднювати основні економічні показники, як того вимагає МВФ і як раніше це регулярно робила Росія,

– зазначили аналітики.

Йдеться про щомісячні дані про виробництво нафти та газу, дані про зовнішню торгівлю, приплив і відтік капіталу, фінансові звіти великих компаній, дані центрального банку про монетарну базу, прямі іноземні інвестиції, валовий внутрішній продукт, а також дані про кредитування та надання позик.

За словами видання, Путін зміг уникнути тріщин в економіці, тому що протягом останніх кількох років Росія отримувала значні доході від продажу нафти. Однак Трамп зрозумів силу цього важеля так, як цього не усвідомлювала адміністрація Байдена, яка боялася викликати глобальну інфляцію через посилення санкцій.

Ці занепокоєння були марними, оскільки російський товарний експорт становить менше 10% світових поставок. У Time пояснили, що світу не потрібна російська нафта, але Путін відчайдушно прагне продати її, щоб запобігти банкрутству.

Якщо президент Трамп за допомогою економічних санкцій перекриє кран нафтових надприбутків Путіна, Путіну доведеться благати про угоду до кінця року – інакше у нього закінчаться гроші,

– підсумували автори матеріалу.

До слова, раніше президент Польщі Анджей Дуда закликав Захід застосувати всі можливі заходи, щоб змусити російського диктатора Владіміра Путіна благати про мирні переговори. Водночас Дуда додав, що він не бажає "молити Путіна, щоб він сів за стіл переговорів".